مصرع شابة في حادث طرق قرب الفريديس

لقيت شابة في الثلاثينات من العمر، مصرعها، وأصيب آخرين، في حادث طرق وقع مساء الخميس، في شارع رقم 4 قرب بلدة الفرديس، بعد ساعات على مصرع شخصين من رهط في حادث بالنقب، ليرتفع عدد ضحايا حوادث الطرق المسجلة الخميس، إلى ثلاثة.

وذكرت الطواقم الطبية أن الحادق وقع بين مركبتين وأسفر عن مصرع شابة وإصابة شخصين في الأربعينات من العمر، بجروح متوسطة. وأقرت الطواقم وفاة الشابة في المكان، بعد فشل محاولات إنعاشها. فيما نُقل الجرحى إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

وفي وقت سابق، الخميس، لقي الفتى أحمد سمير الحواجرة (15 عاما) والشابة ميراج جمعان أبو زغيلة (23 عاما)، من مدينة رهط، مصرعهما، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 6 بالقرب من مدينة رهط في منطقة النقب جنوبي البلاد.

واضطرت الطواقم إلى إقرار وفاة الشابة أبو زغيلة، في المكان، علما أنها تواجدت في السيارة الخصوصية. ولاحقا، فارق الفتى الحواجرة الحياة متأثرا بجروحه الحرجة، في حين تراوحت 8 حالات بين الطفيفة والمتوسطة.