إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب كفر قاسم

أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر تعرضهما لحادث طرق بين سيارتين على شارع 444 قرب محطة القطار في "روش هعاين" بالقرب من كفر قاسم، فجر اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصابين إذ وصفت حالة أحدهما (45 عاما) بالخطيرة، بينما الآخر (21 عاما) بالمتوسطة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "عند الساعة 5:15 تلقينا بلاغا حول وقوع حادث طرق بين سيارتين، وقدمنا الإسعافات الأولية لمصابين أحدهما عانى جراحا خطيرة في منطقة الرأس وأطراف جسده، والآخر عانى جراحا متوسطة في أطراف جسده".

وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلينسون" لاستكمال العلاج؛ فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وشهد اليوم الأخير مصرع شابين من مدينة رهط في حادث طرق بمنطقة النقب، وفي وقت لاحق توفيت شابة في الثلاثينات عمرها متأثرة بجروحها نتيجة حادث طرق على شارع 4 بالقرب من الفريديس.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 294 شخصا بينهم 98 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الخميس.