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الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 13:23

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عقب افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 21 شخصا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الجمعة.

وأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، بتسجيل 1812 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 145422 إصابة، مضيفة أنه تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وذكرت أن الوفيات الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (2)، جنين (2)، قلقيلية (1)، نابلس (2)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (7)، مدينة القدس (4)".

ولفتت إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26، يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: سلفيت (47)، الخليل (142)، أريحا (14)، طولكرم (95)، طوباس (28)، جنين (127)، قلقيلية (26)، نابلس (85)، بيت لحم (55)، رام الله (159)، ضواحي القدس (12)، قطاع غزة (728)، مدينة القدس (294)، لافتة إلى أنه تم إجراء 6134 فحصا".

وقالت الكيلة إن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: سلفيت (27)، الخليل (221)، أريحا (6)، طولكرم (92)، طوباس (23)، جنين (225)، قلقيلية (49)، نابلس (82)، بيت لحم (83)، رام الله (177)، قطاع غزة (500)، مدينة القدس (298)".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية المحتلة
#قطاع غزة المحاصر
#فيروس كورونا

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