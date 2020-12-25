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اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 13:25

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل
جانب من المظاهرة الاحتجاجية (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

نظمت في مدينة اللد اليوم، الجمعة، مظاهرة احتجاجية ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بذريعة البناء دون ترخيص.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية من المسجد الكبير لتجوب شوارع المدينة وصولا إلى مبنى المحكمة المركزية، إذ رُفعت خلالها لافتات غاضبة تنديدا بهدم المنازل وأخرى مطالبة بحلول للتنظيم والبناء في المجتمع العربي.


وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من الحملة الممنهجة والعنصرية من قبل البلدية والسلطات الإسرائيلية التي تستهدف مساكنهم وبقائهم في المدينة؛ إذ طالبوا بالتكاتف والوقوف بقلب رجل واحد من أجل التصدي لأوامر الهدم.

وبرز من بين المشاركين في المظاهرة عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، الذين أطلقوا صرخة غضب ضد البلدية وأعضاء البلدية العرب.

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في هدم المنازل بعدة بلدات عربية من بينها اللد وقلنسوة وكفر قاسم وكفر برا وفي منطقة النقب رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هدم المنازل
#اللد
#مسيرة احتجاجية
#مظاهرة

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

اللد: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل

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