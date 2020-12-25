"انفجار هائل" في وسط مدينة أميركية يرجح أنه بسيارة

هزّ انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، اليوم، الجمعة، ورجّحت الشرطة المحلية أن يكون ناجمًا عن سيارة مفخّخة.

وقالت شرطة ناشفيل إنها تشتبه في أنّ الانفجار ناجم عن "عمل متعمّد، وقد ألحق أضرارًا كبيرة بعدد من المباني".

وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من المنطقة.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

وذكرت وكالة "أسوشياتد برس" أنّ المباني اهتزّت في المنطقة المجاورة وما ورائها بعد سماع دوي الانفجار الهائل في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد. وانتقلت فرق الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث.

وصرّح مكتب ناشفيل لإدارة الطوارئ، لمحطة تلفزيون ناشفيل "دبليو كيه آر إن" بأن سيارة ترفيهية متوقفة انفجرت وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني.

وقالت شرطة المدينة إنّها تلقّت "مكالمة بشأن سيارة مشبوهة، وأثناء توجهنا إلى المكان وقع الانفجار"، بينما أعلن قسم الإطفاء في المدينة حالة الطوارئ.

وأضافت الشرطة أنها أبعدت عددًا من المارة عن مكان الانفجار قبل وقوعه.

وادّعت الشرطة أن أحد عناصرها اشتبه بالسيارة التي انفجرت واستدعى فرق المتفجرات قبل انفجارها.