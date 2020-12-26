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إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار عربي العاصمة الألمانية

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 09:41

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار عربي العاصمة الألمانية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أصيب أربعة أشخاص الشرطة في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية، برلين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرغ غرب برلين، مضيفة أنه "لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية".

وكانت خدمة الإطفاء في برلين قد قالت، في وقت سابق، على "تويتر"، إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطرة في الواقعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، عثر على ثلاثة من المصابين على جانب أحد الطرق، وتم انتشال الرابع من قناة مياه في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المهاجمين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، هربوا من الموقع.

وأضافت أن عناصر الشرطة شرعوا بعمليات بحث في المنطقة، التي تقع بالقرب من مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، سيرا على الأقدام وعلى متن مروحية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إطلاق نار
#برلين
#دوافع سياسية

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