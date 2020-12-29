بدءا من الأربعاء: انتظام الدوام المدرسي وفقا لخريطة "رَمزور" المعدلة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن التعليم سينتظم ابتداءً من يوم غد، الأربعاء، وفقا للخريطة المعدلة لبرنامج "شارة ضوئية" (رمزور)، التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، الإثنين.

ووفقا لمخطط وزارة التعليم سيتم تعطيل دوام مراحل تعليمية، بين الصف الخامس والثاني عشر، في المدن التي يوجد فيها انتشار واسع نسبيا لفيروس كورونا، وتوصف بأنها حمراء وبرتقالية، بناء على الخريطة الجديدة لـ"رمزور".

في المقابل، سيتم إجراء التعليم في رياض الأطفال والصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية (من الأول حتى الخامس) في جميع المناطق، بشكل منتظم، بما في ذلك المدن الحمراء والبرتقالية.

وتواصل المؤسسات التعليمية في أطر التعليم الخاص (لذوى الإعاقة) وأطر الأطفال والشباب المعرضين للخطر والمدارس الداخلية، العمل كالمعتاد، في جميع المناطق، بما في ذلك المدن الحمراء والبرتقالية. ولفتت وزارة التعليم في بيان صدر عنها إلى أن برامج التعليم في ساعات ما بعد الظهر يستمر في العمل بشكل منتظم.

وأوضحت أن انتظام الدراسة في المؤسسات التعليمية لصفوف الخامس فما فوق (يشمل صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية) سيقتصر على المناطق الخضراء والصفراء؛ في المقابل، تعقد دروس هذه المراحل التعليمية في البلدات الحمراء والبرتقالية، عن بُعد.

إلى جانب ذلك، يستمر النشاط المدرسي في منطقة مفتوحة ضمن مجموعات مكونة من 20 شخصا (19 طالبا ومعلم واحد). فيما شددت الوزارة على أنه "يمنع تنظيم أنشطة خارجية ورحلات في جهاز التعليم على الإطلاق".

قائمة البلدات العربية المصنفة حمراء:

أبو غوش

إكسال

عبلين

بستان المرج: كفر مصر، سولم، نين وقرية الدحي

بئر المكسور

دالية الكرمل

دير حنا

الزرازير

حورفيش

طرعان

طمرة

كابول

كوكب ابو الهيجا

كفر كنا

كفر مندا

اللقية

مجد الكروم

المغار

المشهد

نحف

الناصرة

عين ماهل

عرعرة النقب

البقيعة

الرينة

وفي القدس المحتلة: بيت حنينا ووادي الجوز، والشيخ جراح، باب الساهرة، كفر عقب

وفي الجولان المحتل: بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة

قائمة البلدات العربية المصنفة برتقاليّة: