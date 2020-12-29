وفاة مسنين من طرعان وكفر كنا تأثرا بكورونا

توفي مريضان من قريتي طرعان وكفر كنا تأثرا بفيروس كورونا المستجد في المركز الطبي "فادا- بوريا" (مستشفى بوريا) بالقرب من مدينة طبرية، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل، توفي مريضان في قسم كورونا بمستشفى بوريا، وهما مسنة تبلغ 89 عاما من طرعان، ومسن يبلغ من العمر 74 عاما من كفر كنا.

وأفادت الناطقة بلسان المركز الطبي أنه لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، يمكث 28 مريضا بكورونا للعلاج في مستشفى بوريا، 10 في حالة حرجة، و9 في حالة خطرة، و3 في حالة متوسطة، و6 حالتهم طفيفة.

ويُستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، أول من أمس الأحد، أن عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع، الأسبوع الماضي، بـ35 حالة وبلغ مجمل الوفيات 481، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ135 وفاة في الفترة نفسها وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3208، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية، الأسبوع الماضي، 26% من الوفيات في حين بلغت 15% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار عدوى كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية الأسبوع الماضي.

هذا، ويستدل من معطيات وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 408990 حتى الساعة 05:47 من صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 3256 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 593 وصفت حالتهم خطيرة و146 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 38656".

أم الفحم: 221 إصابة نشطة بكورونا

بلغ عدد الإصابات النشطة بكورونا في مدينة أم الفحم 221، حسب ما أفاد الناطق بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن "نسبة الفحوص الموجبة 11%. نسبة الإصابات لكل 10000 مواطن هي 27 حالة. المؤشر الضوئي 6.2. اللون: برتقالي".

وأكد أن "محطة الفحص في السوق البلدي تعمل، اليوم الثلاثاء منذ الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساءً، لكافة العيادات ودون تحويلة طبيب".

وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول إن "مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المشترك لكافة العيادات، كلاليت ومئوحيدت ومكابي، يعمل اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً في عيادة الظهر. لا حاجة للحجز المسبق لمن هم فوق سن 60 عاما. التطعيم من أجلنا ومن أجلكم جميعاً".

محطات فحص كورونا اليوم الثلاثاء

تُقام اليوم، الثلاثاء، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

بئر المكسور، المركز الجماهيري 12:00-19:00

دير الأسد، المركز الجماهيري 14:00-19:00

يركا، المجلس المحلي 09:00-17:00

كوكب أبو الهيجاء، مسجد الهجرة 12:00-18:00

أم الفحم، السوق البلدي 12:00-19:00

اكسال، المركز الجماهيري 12:00-19:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 12:00-19:00

الناصرة، موقف البلدية 12:00-19:00

القدس المحتلة:

القدس الشرقية، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس الشرقية، جبل المكبر 13:00-21:00

الجولان المحتل:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 12:00-19:00