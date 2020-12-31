  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مشتبهين بإحراق شجرتي الميلاد في سخنين

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 11:42

اعتقال مشتبهين بإحراق شجرتي الميلاد في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة قاصرين (17 عاما) بشبهة إحراق شجرتي الميلاد في مدينة سخنين صباح اليوم، الخميس.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "قبل حوالي أسبوع، تلقت شرطة إسرائيل شكاوى، واحدة من الكنيسة الكاثوليكية والأخرى من الكنيسة الأرثوذكسية في سخنين، تفيد بإضرام النار في أشجار عيد الميلاد الموجودة خارج كل كنيسة وإحراقها جزئيًا".

وأضافت أنه خلال التحقيق تمكنت من الوصول إلى هويات المشتبه بهم.

وكان جناة قد أحرقوا شجرتي الميلاد في المدينة، يوم السبت الماضي، وذلك بعد بضعة أيام من الاحتفال بإضاءتهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وطالت ألسنة النيران شجرة الميلاد بجانب كنيسة السيدة العذراء وأخرى بجانب كنيسة مار يوسف، ما أسفر عن إلحاق الضرر فيهما.

وأحرق جناة في ساعات متأخرة من ليلة أمس، الأربعاء، شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف بسخنين للمرة الثانية، وذلك بعد أن تم إعادة تزيين ونصب الشجرة من قبل أهالي البلدة. كما تم خط عبارات وشعارات على جدران الكنيسة.

وشهدت سخنين زيارات تضامنية سياسية وشعبية متتالية رافضة للاعتداء على كنيستي المدينة، وأكد المتحدثون على رفض الفتنة الطائفية والوطنية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سخنين
#شجرة الميلاد
#جنائيات

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضحايا جرائم القتل وحوادث الطرق والعمل عام 2020
ضحايا جرائم القتل وحوادث الطرق والعمل عام 2020

2020-12-31

كورونا المجتمع العربي: 690 فحصا بالناصرة وازدياد الإصابات بأم الفحم
كورونا المجتمع العربي: 690 فحصا بالناصرة وازدياد الإصابات بأم الفحم

2020-12-31

عام 2020: 80 طفلا بينهم 46 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث غير متعمدة بالبلاد
عام 2020: 80 طفلا بينهم 46 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث غير متعمدة بالبلاد

2020-12-31

الأكثر قراءة

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

هدية ترامب لنتنياهو: الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل البلاد

2020-12-30
26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

26 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجارات مطار عدن

2020-12-30
استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

استطلاعات: نتنياهو يتصدر بدون حكومة والمشتركة تتراجع

2020-12-30
المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ

المرصد: مقتل 37 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لـ"داعش"

2020-12-30
استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

استطلاع: الليكود يتراجع وحولدائي يزيد المشهد الانتخابي ضبابية

2020-12-30