اعتقال مشتبهين بإحراق شجرتي الميلاد في سخنين

اعتقلت الشرطة قاصرين (17 عاما) بشبهة إحراق شجرتي الميلاد في مدينة سخنين صباح اليوم، الخميس.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "قبل حوالي أسبوع، تلقت شرطة إسرائيل شكاوى، واحدة من الكنيسة الكاثوليكية والأخرى من الكنيسة الأرثوذكسية في سخنين، تفيد بإضرام النار في أشجار عيد الميلاد الموجودة خارج كل كنيسة وإحراقها جزئيًا".

وأضافت أنه خلال التحقيق تمكنت من الوصول إلى هويات المشتبه بهم.

وكان جناة قد أحرقوا شجرتي الميلاد في المدينة، يوم السبت الماضي، وذلك بعد بضعة أيام من الاحتفال بإضاءتهما بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وطالت ألسنة النيران شجرة الميلاد بجانب كنيسة السيدة العذراء وأخرى بجانب كنيسة مار يوسف، ما أسفر عن إلحاق الضرر فيهما.

وأحرق جناة في ساعات متأخرة من ليلة أمس، الأربعاء، شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار يوسف بسخنين للمرة الثانية، وذلك بعد أن تم إعادة تزيين ونصب الشجرة من قبل أهالي البلدة. كما تم خط عبارات وشعارات على جدران الكنيسة.

وشهدت سخنين زيارات تضامنية سياسية وشعبية متتالية رافضة للاعتداء على كنيستي المدينة، وأكد المتحدثون على رفض الفتنة الطائفية والوطنية.