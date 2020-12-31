29 وفاة و1268 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الضفة وغزّة

توفي 29 شخصا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 1268 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في البيان، إنه" تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية؛ طولكرم 1، نابلس 5، رام الله 3، جنين 2، الخليل 3"، بالإضافة إلى 15 وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى وجود مريضا 118 في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضا يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: "طولكرم (79)، طوباس (20)، أريحا (10)، ضواحي القدس (36)، نابلس (80)، رام الله (135)، جنين (65)، بيت لحم (49)، الخليل (62)، سلفيت (10)، قلقيلية (14)"، قطاع غزة (708)".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: "طولكرم (95)، طوباس (23)، أريحا (11)، نابلس (253)، رام الله (167)، جنين (152)، بيت لحم (132)، الخليل (173)، سلفيت (31)، قلقيلية (29)"، قطاع غزة (990)".

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا "بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات".