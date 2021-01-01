إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أُصيب شاب فلسطينيّ بإصابة حرجة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلّة.

وتعرّض الشاب لإطلاق النار، في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل.

الشاب بعد إصابته بالرصاص الحيّ

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محليّة، القول، إن الشاب، هو هارون رسمي أبو عرام، ويبلغ من العمر 24 عاما.

وأُصيب الشاب برصاص الاحتلال الحيّ في الرقبة، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأطلق جنود الاحتلال، الرصاص بشكل مباشر من مسافة الصفر باتجاه أبو عرام، عندما حاول منعهم من الاستيلاء على مولد كهربائي يستخدمه هو وأسرته.