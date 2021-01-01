إصابة خطيرة في جريمة طعن بحيفا

أصيب شاب، يبلغ من العمر 30 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:24 حول إصابة شاب من جراء تعرضه للطعن في شارع "هجيبوريم" في حيفا، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في منطقة الظهر واليد".

وأحيل المصاب على وجه السرعة بحالة غير مستقرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.