  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شقيقتين إثر إطلاق نار في عرّابة

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 21:20

إصابة شقيقتين إثر إطلاق نار في عرّابة
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيبت شقيقتان، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة عرّابة، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشقيقتين تعرّضتا لإطلاق النار، بينما كانتا داخل سيّارتهما.

ووصلت الشرطة للمكان، وقالت إنها بدأت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن أي مشتبه بهم بالتورّط في الجريمة.

من المكان

وتأتي هذه الجريمة فيما قُتل فواز دعاس (56 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة وأصيب آخر بجروح إثر وقوع شجار بجانب البريد القديم في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، اليوم الجمعة.

وجريمة القتل في اليوم الأول من العام الجديد 2021؛ ارتُكِبت بلدة في جديدة المكر، حيث قتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر الجمعة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عرابة
#إصابة شقيقتين

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ضحية ثانية في العام الجديد: قتيل إثر شجار في الطيرة
ضحية ثانية في العام الجديد: قتيل إثر شجار في الطيرة

2021-01-01

عكا: بحرية تواجه خطر الترحيل
عكا: بحرية تواجه خطر الترحيل

2021-01-01

حيفا: مصابان بحالة خطيرة في جريمتي طعن
حيفا: مصابان بحالة خطيرة في جريمتي طعن

2021-01-01

الأكثر قراءة

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

2020-12-31
طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

2020-12-31
صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

2020-12-31
تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

2020-12-31
ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

2020-12-31