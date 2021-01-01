إصابة شقيقتين إثر إطلاق نار في عرّابة

أصيبت شقيقتان، بجراح متوسّطة، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة عرّابة، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشقيقتين تعرّضتا لإطلاق النار، بينما كانتا داخل سيّارتهما.

ووصلت الشرطة للمكان، وقالت إنها بدأت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن أي مشتبه بهم بالتورّط في الجريمة.

من المكان

وتأتي هذه الجريمة فيما قُتل فواز دعاس (56 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة وأصيب آخر بجروح إثر وقوع شجار بجانب البريد القديم في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، اليوم الجمعة.

وجريمة القتل في اليوم الأول من العام الجديد 2021؛ ارتُكِبت بلدة في جديدة المكر، حيث قتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر الجمعة.