"إحباط هجوم إيراني في الإمارات في ذكرى اغتيال سليماني"

أعلنت المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، نير دفوري، مساء الأحد، إحباط خليّة إيرانيّة خطّطت لتنفيذ هجمات في الذكرى الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ولم يذكر دفوري إنْ نقلَ الخبر عن مصادر إماراتيّة أو إسرائيليّة. علمًا بأن وكالة الأنباء الإماراتيّة الرسميّة ("وام") لم تورد أي خبر في هذا السياق.

وزعم دفوري أن الإمارات اعتقلت "الخليّة الإيرانيّة في أبو ظبي ودبي" وأن أفرادها يخضعون للتحقيق الآن، "ويمكن الافتراض أنّ المعلومات التي يُحصل عليها من التحقيق تُنقل عبر التعاون بين الإمارات وبين دول صديقة".

وأضاف دفوري أن "آلاف الإسرائيليين موجودون في الفترة الأخيرة في دبي.. ويجري الفحص إن كانوا هدف تلك الخلية الإيرانيّة".

وبعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، في نهاية تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي، حّذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين من تعرّضهم لهجمات إيرانية في دول بينها الإمارات والبحرين.

وحذرت هيئة "محاربة الإرهاب" التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي من ازدياد المخاطر المحدقة بالإسرائيليين والأهداف الإسرائيلية في كل الإمارات والبحرين وتركيا وجورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان في العراق وعموم الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقالت الهيئة إن الأهداف قد تتمثل بوجهات إسرائيلية (بما يشمل المواطنين) والممثليات الإسرائيلية الرسمية والمؤسسات التابعة للجاليات اليهودية والمعابد اليهودية والمطاعم اليهودية (كوشير) والمتاحف اليهودية؛ ودعت إلى اليقظة وتوخي الحيطة والحذر.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة الإسرائيلية أنه "في ظل التهديدات الإيرانية الأخيرة، وفي ظل التورط السابق لعناصر إيرانية في هجمات إرهابية في دول مختلفة، هناك تخوف من أن تحاول إيران العمل بهذه الطريقة ضد أهداف إسرائيلية".

وتابع البيان أنه "بغض النظر عن التهديدات الإيرانية الأخيرة، فإن المنظمات الجهادية العالمية، على رأسها تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ وأنصارها، لديها دوافع كبيرة لتنفيذ هجمات إرهابية (بعد الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا)".