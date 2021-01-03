وفاة مسن من شفاعمرو بكورونا

أعلن في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا صباح اليوم، الأحد، عن وفاة مسن (88 عاما) من مدينة شفاعمرو تأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى في نهريا أن "63 مريضا يمكثون لتلقي العلاج في قسم كورونا، بينهم 45 بحالة خطيرة من ضمنهم 19 بحالة حرجة وهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأضاف أن "12 مريضا يرقدون لتلقي العلاج بحالة متوسطة بالإضافة إلى 6 بحالة طفيفة".

هذا، ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 435866 لغاية صباح اليوم، الأحد، بينهم 3391 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 729 حالة وصفت بالخطيرة و179 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي؛ علمًا أن عدد الحالات النشطة بلغ 50299".