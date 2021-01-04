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الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 12:47

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية
الأسير المحرر أمين ملحم يقبل طفله، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نال الأسير أمين عدنان ملحم من قرية عارة حريته، اليوم الإثنين، بعد اعتقال دام 5 أعوام في السجون الإسرائيلية.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد فرضت، يوم 22 أيار/ مايو 2017، السجن الفعلي لمدة 8 أعوام و5 أعوام على متهمين بتقديم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بتل أبيب، نشأت ملحم (29 عاما) من عرعرة وذلك في الأوّل من كانون الثّاني/ يناير لعام 2016، ما أسفر عن مقتل ألون بيكل، شمعون رويمي وقتل لاحقًا سائق سيّارة الأجرة، أمين شعبان.

وقالت ابنة عم الأسير المحرر، بيهس ملحم، في حديثها لمراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، إنها "لحظات لا توصف، لا يوجد أجمل من هذه اللحظة، أن تنتظر شخصا يعانق حريته بعد 5 سنوات قضاها في السجن".

وأكدت أن "أمين يشعر بفرحة لا توجد كلمات تصفها، الآن. كل ما يريده معانقة ابنه الذي تركه في عمر 7 أشهر حين اعتقلوه والآن عمره 6 سنوات، ورغم كل ما مر به أمين ورفض السلطات تخفيف مدة سجنه، إلا أنه يريد أن يجعل الماضي من ورائه".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عارة
#الأسير أمين عدنان ملحم
#الحركة الأسيرة

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

الأسير أمين ملحم من عارة ينال الحرية

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