  2. محليات
  3. أخبار محلية

3 مصابين بينهم أب وابنه إثر جريمة إطلاق نار في طمرة

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 19:47

3 مصابين بينهم أب وابنه إثر جريمة إطلاق نار في طمرة
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 3 أشخاص بينهم أب وابنه، بجراح متفاوتة، إثر جريمة إطلاق نار، ارتُكِبت في مدينة طمرة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن حالتَي مُصابيْن متوسّطة، فيما وُصفت إصابة الثالث بالطفيفة. وعُلم أن أعمار المصابين تبلغ 36 عاما، و40 عاما، و60 عاما.

بعيْد وصول طاقم طبيّ للمكان

وأُصيب الضحايا الثلاث في الأطراف العلوية والسفلية من أجسادهم.

وقدم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وتعرّض مصابان لإطلاق النار عندما تواجدا في متجر لبيع الملابس في المدينة، فيما أصيب شاب آخر يسكن بالقرب من المحل التجاري.

بعد إطلاق النار للمرة الأولى على المتجر

وأُطلق النار على المحل التجاري ذاته مرتين خلال اليوم، بحسب ما أفادت مراسلة موقع "عرب 48" في المدينة، إيناس مريح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طمرة
#الجريمة والعنف
#المجتمع العربي
#مصابون بإطلاق نار

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إقرار أنظمة المراقبة والسلامة للحضانات
إقرار أنظمة المراقبة والسلامة للحضانات

2021-01-05

مركبات المشتركة: "نحو استمرارية الوحدة".. ماذا بعد؟
مركبات المشتركة: "نحو استمرارية الوحدة".. ماذا بعد؟

2021-01-05

كورونا في المجتمع العربي: 11 حالة وفاة و2163 إصابة خلال يومين
كورونا في المجتمع العربي: 11 حالة وفاة و2163 إصابة خلال يومين

2021-01-05

الأكثر قراءة

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

توصيات بتشديد الإغلاق وتمديده أسبوعين

2021-01-04
وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

2021-01-04
جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

جنين: مقتل امرأة ويُشتبه بأنّ ابنها منفّذ الجريمة

2021-01-04
اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في

اتفاق فائض أصوات بين ساعر وبينيت وآخر بين ليبرمان ولبيد وفوضى في "العمل"

2021-01-04
تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على

تشديد مرتقب للقيود: إغلاق جهاز التعليم واقتصار العمل على "الأنشطة الحيوية"

2021-01-04