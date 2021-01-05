3 مصابين بينهم أب وابنه إثر جريمة إطلاق نار في طمرة

أُصيب 3 أشخاص بينهم أب وابنه، بجراح متفاوتة، إثر جريمة إطلاق نار، ارتُكِبت في مدينة طمرة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن حالتَي مُصابيْن متوسّطة، فيما وُصفت إصابة الثالث بالطفيفة. وعُلم أن أعمار المصابين تبلغ 36 عاما، و40 عاما، و60 عاما.

بعيْد وصول طاقم طبيّ للمكان

وأُصيب الضحايا الثلاث في الأطراف العلوية والسفلية من أجسادهم.

وقدم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وتعرّض مصابان لإطلاق النار عندما تواجدا في متجر لبيع الملابس في المدينة، فيما أصيب شاب آخر يسكن بالقرب من المحل التجاري.

بعد إطلاق النار للمرة الأولى على المتجر

وأُطلق النار على المحل التجاري ذاته مرتين خلال اليوم، بحسب ما أفادت مراسلة موقع "عرب 48" في المدينة، إيناس مريح.