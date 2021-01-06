إصابة خطيرة إثر جريمة طعن في اللد

أُصيب رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، إثر تعرّضه للطعن، في جريمة ارتُكِبت قبيل انتصاف ليل الأربعاء، في اللد.

وبحسب التفاصيل المتوفّرة، فإن الرجل طُعِن خلال شجار، ما تسبّب بإصابةٍ خطيرة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للرجل المُصاب، ونقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" جنوب مدينة تل أبيب، لاستكمال تلقّي العلاج.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قُتل، الثلاثاء، الشّاب سليمان مصاروة، ليكون بذلك الضحية الثالثة للجريمة بعد مقتل فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة في اليوم الثاني من العام، بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة، لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.