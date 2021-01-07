  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 07/01/2021 - 13:37

الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة، و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجّلت 14 حالة وفاة و716 إصابة في الضفة الغربية المحتلة، و7 وفيات، و535 إصابة في قطاع غزة المُحاصَر، و4 وفيات في القدس المحتلة.

وبذلك ترتفع محصلة الإصابات منذ بداية الجائحة في آذار/ مارس الماضي، إلى 163.573، بينها 1684 حالة وفاة، و144.196 حالة تعاف.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير الوبائي، أن وفيات الضفة سُجلت في "طولكرم 3، نابلس 2، الخليل 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أفادت الكيلة بوجود 107 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 17، طولكرم 54، قلقيلية 14، رام الله 94، نابلس 64، الخليل 67، ضواحي القدس 7، جنين 55، بيت لحم 54، أريحا 10، سلفيت 24"، قطاع غزة 535، مدينة القدس 256" .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة سُجلت في "طوباس 22، طولكرم 76، قلقيلية 25، رام الله 143، نابلس 119، الخليل 56، جنين 58، سلفيت 32، ضواحي القدس 124، قطاع غزة 730، مدينة القدس 207" .

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس وصلت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#الضفة الغربية

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أهالي سلوان يعتصمون لحماية أراضيهم والاحتلال يهدم منزلا بالقدس
أهالي سلوان يعتصمون لحماية أراضيهم والاحتلال يهدم منزلا بالقدس

2021-01-07

إصابات خلال مواجهات واعتقالات بالضفة
إصابات خلال مواجهات واعتقالات بالضفة

2021-01-07

4 وفيات و256 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 
4 وفيات و256 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين 

2021-01-06

الأكثر قراءة

ضحية الجريمة من كفر قرع:

ضحية الجريمة من كفر قرع: "اشترى الطعام.. ثم قُتل"

2021-01-06
اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق

اعتداء الشرطة على تظاهرة كفر قرع: 3 معتقلين أحدهم قاصر وإصابات بالاختناق

2021-01-06
غانتس يدرس التنحي:

غانتس يدرس التنحي: "الجنرالات لم يتركوا بصمة بالدولة"

2021-01-06
قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

قبيل مصادقة الكونغرس على فوز بايدن؛ ترامب: لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة

2021-01-06

"الحكومة الإسرائيلية سلمت السلطة الفلسطينية لقاحات كورونا سرًا"

2021-01-06