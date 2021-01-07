الصحة الفلسطينية: 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة وفاة، و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجّلت 14 حالة وفاة و716 إصابة في الضفة الغربية المحتلة، و7 وفيات، و535 إصابة في قطاع غزة المُحاصَر، و4 وفيات في القدس المحتلة.

وبذلك ترتفع محصلة الإصابات منذ بداية الجائحة في آذار/ مارس الماضي، إلى 163.573، بينها 1684 حالة وفاة، و144.196 حالة تعاف.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في التقرير الوبائي، أن وفيات الضفة سُجلت في "طولكرم 3، نابلس 2، الخليل 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أفادت الكيلة بوجود 107 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 17، طولكرم 54، قلقيلية 14، رام الله 94، نابلس 64، الخليل 67، ضواحي القدس 7، جنين 55، بيت لحم 54، أريحا 10، سلفيت 24"، قطاع غزة 535، مدينة القدس 256" .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة سُجلت في "طوباس 22، طولكرم 76، قلقيلية 25، رام الله 143، نابلس 119، الخليل 56، جنين 58، سلفيت 32، ضواحي القدس 124، قطاع غزة 730، مدينة القدس 207" .

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس وصلت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.