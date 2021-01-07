وفاة مسنين من معليا ونحف تأثرا بكورونا

توفي مسنان من قريتي معليا ونحف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا اليوم، الخميس، تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن مريضا (83 عاما) من معليا وآخر (81 عاما) من نحف، توفيا في قسم كورونا بعد أن كانا في حالة حرجة وتحت التنفس الاصطناعي.

نداء لسكان منطقة أم الفحم وشفاعمرو ممن هم فوق 60 عاما

وجهت وزارة الصحة نداء عاجلا لأبناء الستين عامًا وما فوق وممن يعانون أمراضا مزمنة بالتوجّه لتلقّي التطعيم ضد كورونا في مدينتي أم الفحم وشفاعمرو، وذلك لضرورة استهلاك الكميات المتوفرة من التطعيمات قبل نفادها، وذلك في شفاعمرو، عيادة "كلاليت" شارع داود تلحمي خلف البلدية، وفي أم الفحم، عيادة "كلاليت" شارع القدس.

3527 وفاة بكورونا في البلاد لغاية اليوم

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 466377 حتى الساعة 06:26 من صباح اليوم الخميس، بينهم 3527 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 873 وصفت حالتهم خطيرة و210 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 64180".