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الاحتلال يدعى التعرض لمحاولة دهس وإطلاق نار قرب يعبد

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 15:25

الاحتلال يدعى التعرض لمحاولة دهس وإطلاق نار قرب يعبد
اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد في أيار الماضي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضه لمحاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، اليوم السبت، بالقرب من قرية يعبد قضاء جنين شمالي الضفة الغربية.

وأشار جيش الاحتلال في بيان صدر عنه إلى "تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري بالقرب من قرية يعبد".

وادعى أنه "تم العثور على قطعة السلاح التي استخدمها" الشخص الذي حاول تنفيذ العملية، "في المكان".

وأضاف أن "قوات الجيش تلاحق (المنفذ) في هذه الساعة، وتقوم بإغلاق بعض الطرقات في المنطقة"، مشددا على أنه "لم تقع إصابات".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار صوب جنود الاحتلال قرب بلدة يعبد، وانسحب من المكان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#عملية دهس
#عملية إطلاق نار
#يعبد
#جنين
#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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