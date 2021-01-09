  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 20:05

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل
من ظهور مسلّح في مخيّم بلاطة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم، السبت، جراء شجار تخلّله إطلاق نار في مخيّم بلاطة شرق نابلس، بحسب ما ذكرت مصادر طبية.

ويبلغ القتيل من العمر 59 عامًا، وأقرّت وفاته في مشفى رفيديا بنابلس، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار. فيما وصفت الحالات الأخرى بالمتوسطّة (لم يكشف عن عددها).

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينيّة، لؤي ارزيقات، إنّ إطلاق النار جاء على "على أثر الشجار الذي وقع قبل أشهر"، وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية تعزز من قواتها لفض الاشتباك والحفاظ على الأمن داخل المخيم.

وأضاف ارزيقات أن مجهولين قاموا بإحراق منزل في المخيّم.

وشهد المخيّم، العام الماضي، جولات من "الشجارات" أسفرت كل واحدة عن قتيل على الأقلّ، أبرزها في تموز/يوليو الماضي، حين قتل أمين سرّ حركة "فتح" في المخيّم، عماد الدين دويكات.

ولاحقًا تجدّدت المواجهات في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، حين قتل شاب أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينيّة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نابلس
#مخيّم بلاطة
#الشرطة الفلسطينية

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-09

متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟
متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟

2021-01-09

شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب
شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

2021-01-08

الأكثر قراءة

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

2021-01-08
بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

2021-01-08
الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

2021-01-08
استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

2021-01-08
إسرائيل تستنفرّ ضد عودة أميركا للاتفاق النووي

إسرائيل تستنفرّ ضد عودة أميركا للاتفاق النووي

2021-01-08