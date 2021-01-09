شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم، السبت، جراء شجار تخلّله إطلاق نار في مخيّم بلاطة شرق نابلس، بحسب ما ذكرت مصادر طبية.

ويبلغ القتيل من العمر 59 عامًا، وأقرّت وفاته في مشفى رفيديا بنابلس، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار. فيما وصفت الحالات الأخرى بالمتوسطّة (لم يكشف عن عددها).

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينيّة، لؤي ارزيقات، إنّ إطلاق النار جاء على "على أثر الشجار الذي وقع قبل أشهر"، وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية تعزز من قواتها لفض الاشتباك والحفاظ على الأمن داخل المخيم.

وأضاف ارزيقات أن مجهولين قاموا بإحراق منزل في المخيّم.

وشهد المخيّم، العام الماضي، جولات من "الشجارات" أسفرت كل واحدة عن قتيل على الأقلّ، أبرزها في تموز/يوليو الماضي، حين قتل أمين سرّ حركة "فتح" في المخيّم، عماد الدين دويكات.

ولاحقًا تجدّدت المواجهات في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، حين قتل شاب أثناء محاولته إلقاء عبوة متفجرة، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلسطينيّة.