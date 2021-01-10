إصابة شاب في حادث بين شاحنتين قرب باقة الغربية

أصيب شاب، يبلغ من العمر 35 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث طرق بين شاحنتين بشارع 6 بالقرب من باقة الغربية، اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني جراحا متوسطة في منطقة البطن.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" لاستكمال العلاج.

مكان الحادث في بئر المكسور

وفي حادث منفصل، أصيب شاب (26 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر انقلاب سيارة في ساحة منزل بقرية بئر المكسور.

ونجم الحادث عن تدهور سيارة وانقلابها في ساحة منزل، لأسباب لم تُعرف بعد.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.