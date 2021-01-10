  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال مشتبه من بسمة طبعون بدهس شرطي

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 15:35

تمديد اعتقال مشتبه من بسمة طبعون بدهس شرطي
من مكان الحادث بحيفا (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال شاب (21 عاما) من قرية بسمة طبعون لمدة 3 أيام، وذلك بشبهة دهس شرطي في حيفا حين أشار له بالتوقف.

ونسبت الشرطة إلى المشتبه به أنه بعد دهس الشرطي ترك السيارة في أعقاب المطاردة وسلم نفسه في وقت لاحق.

ووفقا للشرطة فإن "صديقه (24 عاما) الذي اعتقل بالقرب من السيارة، من المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله غدا الإثنين".

وذكرت الشرطة أن "شابا ثالثا (19 عاما) أصيب برصاص عناصرها التي أطلقتها على السيارة، وهو يمكث للعلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا ووصفت حالته بأنها حرجة".

ومما يذكر أن أقارب الشباب الثلاثة انتقدوا تصرف الشرطة واعتبروه "غير مسؤول وطالبوا بالكشف عن حقيقة ما جرى في المكان في الحادث الذي وقع فجر أول من أمس، الجمعة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بسمة طبعون
#حيفا

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا في المجتمع العربي: 6,814 إصابة جديدة و55 وفاة في أسبوع
كورونا في المجتمع العربي: 6,814 إصابة جديدة و55 وفاة في أسبوع

2021-01-10

إصابة شاب في حادث بين شاحنتين قرب باقة الغربية
إصابة شاب في حادث بين شاحنتين قرب باقة الغربية

2021-01-10

تظاهرة في نوف هجليل تطالب بالكشف عن ملابسات مصرع شاب من يافة الناصرة
تظاهرة في نوف هجليل تطالب بالكشف عن ملابسات مصرع شاب من يافة الناصرة

2021-01-10

الأكثر قراءة

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

2021-01-09
العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

2021-01-09
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

2021-01-09

"انخفاض ثابت ومستمر في معدلات الإصابة قد يؤدي إلى رفع الإغلاق"

2021-01-09
شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

2021-01-09