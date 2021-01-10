تمديد اعتقال مشتبه من بسمة طبعون بدهس شرطي

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال شاب (21 عاما) من قرية بسمة طبعون لمدة 3 أيام، وذلك بشبهة دهس شرطي في حيفا حين أشار له بالتوقف.

ونسبت الشرطة إلى المشتبه به أنه بعد دهس الشرطي ترك السيارة في أعقاب المطاردة وسلم نفسه في وقت لاحق.

ووفقا للشرطة فإن "صديقه (24 عاما) الذي اعتقل بالقرب من السيارة، من المزمع أن تنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله غدا الإثنين".

وذكرت الشرطة أن "شابا ثالثا (19 عاما) أصيب برصاص عناصرها التي أطلقتها على السيارة، وهو يمكث للعلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا ووصفت حالته بأنها حرجة".

ومما يذكر أن أقارب الشباب الثلاثة انتقدوا تصرف الشرطة واعتبروه "غير مسؤول وطالبوا بالكشف عن حقيقة ما جرى في المكان في الحادث الذي وقع فجر أول من أمس، الجمعة".