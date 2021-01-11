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كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 17:38

كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شهدت بلدة كابول إطلاق نار واحتكاكات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، عقب اندلاع حريق داخل منزل، مساء اليوم، الإثنين، أسفر عن تسجيل أضرار مادية ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلم أن النيران اندلعت في منزل في بلدة كالول، اليوم، إثر شجار نشب في القرية.

وذكر شهود عيان أن الأهالي تجمهروا في موقع الحريق، وسمع صوت إطلاق النار في المكان.

هذا، ووصلت طواقم الإنقاذ وقوات الشرطة إلى المكان.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة إن "شجارا اندلع في كابول بمشاركة العشرات من المتورطين"، وأضافت أنه "تخلل الشجار إطلاق الألعاب النارية بتوجيه مباشر ورشق الحجارة".

وأضافت أن "قوة كبيرة من الشرطة اندلعت إلى مكان الحادث"، وادعت أنه "أثناء محاولات تفريق المتظاهرين، أطلقت الألعاب النارية وألقيت الحجارة على عناصر الشرطة".

وأضافت الشرطة أنها "تعمل على تفريق المتجمهرين وتعلم على اعتقال المشتبه بهم".

وأكد الشهود أن مروحية شرطية تحلق في سماء البلدة.

وقالت الشرطة في بيانها إنها "تأخذ على محمل الجد حوادث الإخلال بالنظام العام".

وأضافت أن "حوادث من هذا النوع تتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات والجسد ويمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إطلاق نار
#كابول
#حريق منزل

كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل

كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل

كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل

كابول: إطلاق نار واحتكاكات مع الشرطة عقب حريق منزل

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