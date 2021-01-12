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اتهام قاصرين بحرق شجرتي الميلاد في سخنين

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 13:51

اتهام قاصرين بحرق شجرتي الميلاد في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد قاصرين (16 و17 عاما) بإضرام النار في شجرتي الميلاد بمدينة سخنين.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلب تمديد فترة الاعتقال المنزلي على القاصرين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر تلقت الشرطة بلاغا حول إضرام النار في شجرتي الميلاد بعد نصبهما أمام الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "بعد أيام اعتقلت الشرطة القاصرين وجرى تمديد اعتقالهما من حين لآخر، ثم أحيلا إلى الحبس المنزلي قبل أن تقدم ضدهما لائحة الاتهام اليوم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سخنين
#شجرة الميلاد
#اتهام

اتهام قاصرين بحرق شجرتي الميلاد في سخنين

اتهام قاصرين بحرق شجرتي الميلاد في سخنين

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