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الصحّة الفلسطينيّة: 7 وفيات و736 إصابة بكورونا و1270 حالة تعافٍ

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 12:52

الصحّة الفلسطينيّة: 7 وفيات و736 إصابة بكورونا و1270 حالة تعافٍ
في مدرسة بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 7 أشخاص من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 736 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (2)، طوباس (1)، طولكرم (1)، نابلس (1)، قطاع غزة (2)"، مُشيرة إلى تسجيل 1270 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى وجود 91 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (17)، طوباس (11)، طولكرم (38)، جنين (53)، نابلس (54)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (26)، الخليل (43)، ضواحي القدس (19)، قطاع غزة (368)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4286 فحصا".

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "سجلت في المحافظات حسب (الترتيب) التالي: قلقيلية (13)، طوباس (38)، طولكرم (67)، جنين (63)، نابلس (131)، سلفيت (19)، رام الله والبيرة (120)، بيت لحم (56)، الخليل (62)، أريحا والأغوار (12)، قطاع غزة (689)".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، وصلت إلى 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية المحتلة
#قطاع غزة المحاصر
#فيروس كورونا

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