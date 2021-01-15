الصحّة الفلسطينيّة: 27 وفاة و822 إصابة بكورونا و1646 حالة تعافٍ

توفي 27 شخصًا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 822 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الجمعة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن "الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: سلفيت (1)، قلقيلية (2)، نابلس (1)، جنين (6)، الخليل (2)، قطاع غزة (10)، مدينة القدس (5)".

ولفتت إلى وجود 87 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: سلفيت (16)، ضواحي القدس (15)، رام الله والبيرة (55)، طولكرم (26)، قلقيلية (9)، نابلس (33)، جنين (19)، الخليل (35)، بيت لحم (18)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (403)، مدينة القدس (185)"، موضحة أنه تم إجراء 4184 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب الترتيب) التالي: سلفيت (22)، ضواحي القدس (97)، رام الله والبيرة (162)، طولكرم (76)، قلقيلية (14)، نابلس (174)، جنين (41)، الخليل (54)، طوباس (49)، أريحا والأغوار (12)، قطاع غزة (700) مدينة القدس (245)".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس وصلت إلى 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.