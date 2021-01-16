الصحّة الإسرائيلية: تشخيص 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا

أعلنت وزارة الإسرائيليّة، اليوم، السبت، تشخيص 4 إصابات إضافية بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منها إلى 12 إصابة.

وعاد المصابون من الإمارات وبيّنت نتيجة الفحص التي أجريت لهم في مطار بن غوريون أنهم مصابون بالفيروس، وتبيّن لاحقًا أنهم مصابون بالطفرة الجنوب أفريقيّة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 82 ألفًا.

ومن مجمل الإصابات هناك 1082 وصفت حالتهم خطيرة.

وفجر اليوم، السبت، توفي مصاب بفيروس كورونا في قسم العلاج المكثّف بمشفى "إيخيلوف" بتل أبيب بعدما توقّفت ماكينة التنفس الاصطناعي الموصول إليها عن العمل دون أن ينتبه طاقم القسم إلى ذلك. رغم أن الماكينة عندما تتوقّف عن العمل تصدر أصواتًا مرتفعة إلا أن سبب عدم انتباه الطاقم لا يزال غير معروف.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحّة أنّ "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة"، بينما واصل عدد الإصابات بالطفر البريطانية إلى قرابة 200.

وأرجع المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، في وقت سابق، الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة إلى انتشار الطفرة البريطانية.

وسلالة "بي 117" من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وأثار انتشار السلالة "بي 117" (في بريطانيا) وأخرى أكثر نقلا للعدوى ظهرت في جنوب أفريقيا معروفة باسم "بي 1351"، مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة.

في السياق ذاته، رجّح نائب المدير العامة لوزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور إيتمار غروتو، اليوم السبت، أن يُمدّد الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الفيروس لمدّة أسبوع على أقل تقدير.

وأوضح غروتو في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية ("ريشيت بيت") أنّه على الرغم من الإغلاق فإن المسؤولين في وزارة الصحة لم يرصدوا تحسنا في الحالة الوبائية، مشددا على أنه يتم النظر في إمكانية تمديد الإغلاق.

وأوضح غروتو أنه خلال هذه الفترة، ستتم مراقبة عدد الإصابات اليومية المسجلة مع التركيز على عدد المرضى الذين تكون حالتهم خطيرة، وذلك قبل البت النهائي بمسألة تمديد الإغلاق أو البدء بالرفع التدريجي للقيود، موضحا أن الجهات المعنية في الحكومة الإسرائيلية تعقد مشاورات خلال الأسبوع المقبل.