وفاة مسن ومسنة من عكا ومعليا تأثرا بكورونا

توفي مسن (95 عاما) من عكا ومسنة (77 عاما) من معليا تأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا أن "87 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، بينهم 59 بحالة خطيرة و14 بحالة متوسطة ومثلهم بحالة طفيفة".

محطات فحص كورونا اليوم السبت

تُقام اليوم، السبت، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

بيت جن، المركز الجماهيري 12:00-19:00

كفر ياسيف، المركز الجماهيري 13:00-19:00

المغار، المنصورة 11:00-19:00

معالوت ترشيحا، بحيرة مونفورت 12:00-19:00

عرّابة، القاعة الرياضية 12:00-19:00

البقيعة، بيت الشعب 11:00-17:00

طرعان، المركز الجماهيري 11:00-18:00

كفر قرع، مركز الحوارنة الجماهيري 12:00-19:00

عرعرة، مدرسة طه حسين 09:00-16:00

الطيرة، شارع الندى 10:00-17:00

قلنسوة، بيت الضيافة 09:00-14:00

رهط، مدرسة دار الكلام 10:00-17:00

كسيفة، مدرسة تل الملاح 09:00-13:00

تل السبع، المجلس المحلي 14:00-18:00

القدس المحتلة:

أبو غوش، المدرسة التكنولوجية 10:00-18:00

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00