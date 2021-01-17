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358 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 09:17

358 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم
محطة فحص كورونا في أم الفحم (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 358 حالة لغاية صباح اليوم، الأحد، علمًا أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 50 حالة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الفحوصات 15%؛ مؤشر كورونا الضوئي 8.6؛ اللون: أحمر.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء لعيادتي ’مؤحيدت’ و’كلاليت’".

وأضاف أن "فحوص كورونا لمؤمني عيادة ’مكابي’ في مبنى البلدية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ولغاية الثالثة والنصف عصرا؛ دون تحويلة طبية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#أم الفحم
#بلدية أم الفحم

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