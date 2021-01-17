358 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 358 حالة لغاية صباح اليوم، الأحد، علمًا أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 50 حالة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الفحوصات 15%؛ مؤشر كورونا الضوئي 8.6؛ اللون: أحمر.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء لعيادتي ’مؤحيدت’ و’كلاليت’".

وأضاف أن "فحوص كورونا لمؤمني عيادة ’مكابي’ في مبنى البلدية من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ولغاية الثالثة والنصف عصرا؛ دون تحويلة طبية".