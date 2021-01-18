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الصحة الإسرائيلية: 5616 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتجاوز 4000

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 07:22

الصحة الإسرائيلية: 5616 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتجاوز 4000
مسنون يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا في رمات غان، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه سُجلت 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء قرابة 63 ألف فحص، وأن الفحوصات الإيجابية للفيروس بلغت 9.1%.

ويرقد في المستشفيات 1130 مريضا بكورونا بحالة خطيرة، بينهم 282 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4005 وفيات.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، اليوم، إن 72 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و80 ألفا تلقوا الجرعة الثانية، أمس.

وأضاف أن 2.1 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، وأكثر من 300 ألف تلقوا الجرعة الثانية حتى الآن.

رغم ذلك، قال إدلشتاين إن "الاكتظاظ في المستشفيات هائل، وعلى المواطنين المحافظة على التعليمات".

وطالب مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، أمس، المستشفيات بإضافة 1200 سرير لأقسام كورونا.

وقبيل منتصف الليلة الماضية، تجاوزت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا الأربعة آلاف، وبلغت 4005 وفيات، بينهم 24 شخصا توفوا أمس. ومنذ مطلع الشهر الجاري توفي 661 مريضا بكورونا، وأكثر من أي شهر آخر منذ بداية الجائحة، باستثناء تشرين الأول/أكتوبر، حيث توفي 956 مريضا.

وتوفي 3000 مريض بكورونا حتى 15 كانون الأول/ديسمبر الفائت، ما يعني أن 1005 مرضى بكورونا توفى خلال شهر ويومين.

وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة وفيات كورونا هي 0.73، ما يعني أن مريضا واحدا توفي بين 137 مصابا بكورونا، علما أنن معدل وفيات كورونا العالمي هو 2.14%.

وفي هذه الأثناء، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، أنه منذ الليلة الفائتة سيتم إلزام العائدين إلى البلاد من الإمارات والبرازيل بالحجر الصحي في فنادق الحجر. وسيبقى هذا القرار ساري المفعول حتى يوم 27 كانون الثاني/يناير الجاري. كذلك تقرر تمديد الحجر الصحي في الفنادق بعشرة أيام للعائدين منن جنوب أفريقيا وزامبيا.

وقررت وزارة الصحة تمديد الإلزام بحجر صحي فندقي بأسبوعين لجيع العائدين من دول العالم ولم يوافقوا على إجراء فحص كورونا لدى دخولهم إلى إسرائيل والتعهد بإجراء فحص كورونا آخر بعد تسعة أيام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية

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