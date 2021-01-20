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جديدة المكر: اعتقال 3 أشخاص على خلفية جريمة قتل

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 09:55

جديدة المكر: اعتقال 3 أشخاص على خلفية جريمة قتل
الضحية وسام رباح
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما من جديدة المكر، للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل الشاب وسام مأمون رباح في القرية.

وجاء في بيان الشرطة أنها "شرعت قبل نحو الأسبوعين بالتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق نار أسفرت عن مقتل شاب (22 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة، وفي أعقاب ذلك اعتقلت 3 مشتبهين من سكان جديدة المكر باقتراف الجريمة".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة عكا، صباح اليوم الأربعاء، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

ومما يذكر أن جريمة القتل وقعت فجر اليوم الأول من العام الجاري 2021، حينما تعرض الضحية وسام رباح لجريمة إطلاق نار أسفرت عن وفاته في المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جديدة المكر
#وسام رباح
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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