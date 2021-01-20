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"رويترز": الولايات المتحدة توقع صفقة بيع F35 مع الإمارات

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 19:28

"رويترز": الولايات المتحدة توقع صفقة بيع F35 مع الإمارات
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكدت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقعت على صفقة بيع 50 طائرة "إف 35"، و18 طائرة عسكرية مُسيّرة، للإمارات، وذلك قبيل تنصيب الرئيس الجديد، جو بايدن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانتا تعملان على توقيع الاتفاق قبل تولي بايدن السلطة، اليوم، فإن الرئيس الجديد، بايدن، قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات.

وتشمل الصفقة بين واشنطن وأبوظبي خمسين مقاتلة شبح من طراز "إف 35" بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز "إم كيو 9" بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر جو-جو وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار، وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقة 23 مليار دولار.

مراسم توقيع "اتفاقية أبراهام" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

وينظر إلى هذه صفقة على أنها مكافأة من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للإمارات في إطار اعترافها بإسرائيل والتوقع على التحالف بين أبو ظبي وتل أبيب في ما عرف بـ"اتفاقيات أبراهام" في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتعبر الإمارات، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلات الشبح "إف 35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، وتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع رسمي وعلني العلاقات مع إسرائيل في آب/ أغسطس الماضي.

وكان وزير الخارجية الأميركي في إدارة بايدن، أنتوني بلينكن، قد أعرب عن قلقه صفقة بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات، وهو ما كان مصدر قلق بين الديمقراطيين في الكابيتول هيل، قائلا إنّه سيتعيّن على إدارة بايدن "إلقاء نظرة فاحصة عليها لفهم ما ينطوي عليه الأمر بالضبط".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايدن
#الإمارات
#إف 35
#f35

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