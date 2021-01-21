عرعرة: مصرع عامل سقط من علو في ورشة بناء

لقي عامل (40 عاما) مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من علو في ورشة بناء في بلدة عرعرة في منطقة المثلث.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب في المكان، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية سقط من ارتفاع 4 أمتار خلال عمله في ورشة بناء. وذكرت أنه لدى وصولها كان العامل ملقى على الأرض دون نبض حيث توقف عن التنفس، ما دفع الطواقم لإقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الماضي 2019، إذ لقي 47 عاملا مصارعهم، و39 عاملا في العام 2018.

كما بينت المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 421 عاملا بينهم 73 أصيبوا بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء في العام 2019.

وكان آخر ضحايا العام 2020 فؤاد عبد القادر (60 عاما) من الطيبة الذي توفي متأثرا بجروحه الخطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله بورشة بناء في المدينة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.