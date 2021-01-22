الصحة الإسرائيلية: 7099 إصابة بكورونا أمس والفحوصات الإيجابية 8.9%

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء قرابة 80 ألف فحص، أمس، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس كانت 8.9%. وتوفي 66 مريضا منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن 1128 مريضا بكورونا يرقدون في المستشفيات بحالة خطيرة، بينهم 310 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 4245.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم، إن 224 ألف شخص تلقوا التطعيم بلقاح مضاد لكورونا، أمس، وأن عدد الذين تلقوا التطعيم بلغ قرابة 2.5 مليون، بينهم 850 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

ورجّح مُنسق مواجهة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، أمس، أن تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تمديد إضافي للإغلاق الثالث الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا السمتجد، وعبر عن تفاؤله بأن ينجح تشديد الإغلاق وتمديده حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل في لجم الجائحة.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن أش خلال مقابلة أجراها مع القناة 12 الإسرائيلية. وأشار المنسق إلى وجوب بحث سيناريوهات الخروج من الإغلاق، معتمدا على المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية حول انتشار كورونا، والتي تؤكد تباطؤ تفشي الجائحة وانخفاض مُعامل العدوى R، رغم أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة، خصوصا الخطرة منها، لا تزال مرتفعة.

وعلى صلة، قرر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، المصادقة على توصية لجنة التفضيلات التابعة للوزارة، بتوسيع حملة التطعيم لتشمل أبناء سن 16 - 18 عاما، لتطعيم طلاب صفوف الحادي والثاني عشر من المرحلة الثانوية.