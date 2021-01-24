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وفاة 3 مرضى من الجليل تأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 08:53

وفاة 3 مرضى من الجليل تأثرا بكورونا
توضيحية (المصدر: مستشفى نهريا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي 3 مسنين بينهم اثنان (76 و87 عاما) من كابول وفسوطة تأثرا بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بنهريا.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا أن "86 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، بينهم 61 بحالة خطيرة و13 بحالة متوسطة و12 بحالة طفيفة".

ويستدل من المعطيات الأخيرة للهيئة العربية للطوارئ، أن عدد الوفيات في البلدات العربية بلغ أكثر من 670 حالة منذ بدء انتشار العدوى في آذار/ مارس 2020.

أم الفحم في المنطقة الصفراء

بلغ عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في أم الفحم 202 لغاية صباح اليوم، الأحد، علمًا أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن هو 21 فيما وصلت نسبة الفحوص الموجبة من مجمل الفحوص إلى 11%؛ المؤشر الضوئي 5.1 واللون أصفر.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "المدينة سجلت 46 حالة وفاة منذ بداية الأزمة، علمًا أن نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم 12.3% فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 3.3%".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستعمل اليوم من الساعة الثالثة عصرا ولغاية الثامنة مساء لعيادتي ’كلاليت’ و’مؤحيدت’، فيما تجري عيادة ’مكابي’ الفحوصات في مبنى البلدية من الساعة الثانية عشر والنصف وحتى الثالثة والنصف عصرا، دون تحويلة طبية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستشفى نهريا
#كورونا
#فيروس كورونا

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