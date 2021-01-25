الصحة الإسرائيلية: 58 وفاة منذ أمس و4868 إصابة جديدة بكورونا

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بتسجيل 4868 إصابة بفيروس كورونا، أمس. وتبين حدوث تراجع في فحوصات كورونا، التي بلغ عددها أمس قرابة 54 ألف فحص. ورغم ذلك فإن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس بلغت 9.3%. كما سُجلت 1027 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية.

وأضيف إلى حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكوروا منذ صباح أمس وحتى صباح 58 شخصا، وبلغت الحصيلة اليوم 4419 منذ بداية الجائحة. وبلغ عدد مرضى كورونا المؤكدين حاليا 70,836 مريضا، بينهم 1140 مريضا في حالة خطيرة، و358 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحّة،ن أمس، رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا مصدرها لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركيّة.

ووفقًا للوزارة، أصيب عائد من الولايات المتحدة بالفيروس، ونقل العدوى إلى 4 آخرين. ولا تتوفر معلومات إلى الآن حول الطفرة الجديدة، وإن كانت أكثر فتكًا أو أسرع انتشارًا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على إغلاق مطار بن غوريون الدولي في اللد خمسة أيام فقط، بهدف منع دخول طفرات فيروس كورونا إلى إسرائيل. وصادقت الحكومة في بداية الاجتماع على تعيين كيتي بيري مفوضة دائمة لمصلحة السجون، بعدما تم قبل أسبوعين تعيينها قائمة بأعمال مفوض مصلحة السجون. وسيدخل القرار حيّز التنفيذ ليل الإثنين - الثلاثاء.

وبحسب تقرير استعرضته وزارة الصحة خلال اجتماع الحكومة، أمس، فإن 33% فقط من العائدين من خارج البلاد، بين 26 كانون الأول/ديسمبر الفائت و21 كانون الثاني/يناير الحالي، التزموا بتعليمات وجوب الدخول إلى حجر صحي.