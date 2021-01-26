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واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 19:32

واشنطن: إدارة بايدن ستستأنف العلاقات مع السلطة وتسعى لتعزيز التطبيع
عرب ٤٨

استعرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، السياسات التي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن اعتمادها في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك في إحاطة للقائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مساء الثلاثاء.

وأكد المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة ستستأنف العلاقات مع السلطة الفلسطينية وستدعم "حل الدولتين وفق اتفاق متبادل" بهدف إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ فيما شدد على أن الإدارة الجديدة ترغب في تعزيز المزيد من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة، ودول عربية من جهة أهرى، بطريقة تساعد على حل الدولتين.

وقال ميلز إن إدارة بايدن ستعيد تفعيل المساعدات التي علقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للفلسطينيين.

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