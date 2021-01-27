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الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 11:34

الإسلامية الجنوبية تقدّم طلبًا بالانفصال عن القائمة المشتركة
نواب الحركة الإسلامية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة منصور عباس، طلبًا إلى لجنة الكنيست بالانفصال عن القائمة المشتركة، موضحة أن "ذلك كإجراء تقني متّبع في كل انتخابات من أجل تسهيل ترتيب العمل في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات بين مركبات المشتركة".

وذكرت الإسلامية الجنوبية أنه "تؤكد الموحدة تمسكها بالقائمة المشتركة وبالوحدة، حيث أعلنت أمس عن استعدادها قبول الشرط الذي وضعه شركاؤها بالمشتركة أن نتنياهو خط أحمر، مؤكدة أن هذا يتماشى مع نهجها بأن لا نكون في جيب أحد. وبالمقابل قدمت الموحدة مطلبين: الأول: أن تعلن المشتركة مع أي من الأحزاب اليهودية الأخرى مستعدة أن تتعامل لتحصيل مطالب مجتمعنا العربي الحارقة، والثاني: أن تعلن المشتركة بوضوح أنها لن تصوّت إلى جانب قوانين تخالف عقيدة مجتمعنا المحافظ".

يذكر أنه في غالبية الانتخابات السابقة قدمت مركبات المشتركة طلبات تقنية مماثلة، وذلك لتسهيل العمل يوم الانتخابات البرلمانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#القائمة المشتركة
#الإسلامية الجنوبية

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