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تقرير: هجوم سيبراني لـ"حزب الله" استهدف مؤسسات إسرائيلية

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 16:42

تقرير: هجوم سيبراني لـ"حزب الله" استهدف مؤسسات إسرائيلية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

زعم تقرير إسرائيلي أن مجموعة قراصنة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني تدعى "الأرز اللبناني" هاجمت شركات اتصالات في إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت هيئة البث الرسميّة "كان 11"، اليوم، الخميس.

واستغلت المجموعة "نقاط ضعف في خوادم شركتي "أوراكل" و"أطلسيان".

والبحث، الذي أجرته شركة "كليرسكاي" الإسرائيليّة، يرجّح أن هدف الاختراقات هو جمع معلومات استخباراتيّة، وسرقة قاعدة بيانات هذه الشركات. "تحوي هذه المعلومات معطيات حساسيّة عن الزبائن. وفي حالة شركات الاتصال، يمكن افتراض التمكّن من الوصول إلى المعطيات التي تشمل توثيق مكالمات".

وتشمل الشركات، مثلما يزعم التقرير، تشمل شركات تزوّد بخدمات حوسبة سحابيّة، وشركة "فودافون" المصريّة وشركات اتصال في السعودية والأردن والسلطة الفلسطينيّة والإمارات.

ولم يذكر التقرير أسماء الشركات التي اخترقت في إسرائيل.

وادّعى مدير عام الشركة، بوعاز دوليف، إنّ "وحدة السايبر التابعة لـ’حزب الله’ أنشأت أكاديميّة سيبرانيّة في بيروت في السنوات الأخيرة، وعلى ما يبدو فإنّ جزءًا من نشاطها هذا كشف في هذا البحث".

وكشفت المجموعة أوّل مرّة عام 2015، وقال "كان 11" إنها تعمل انطلاقا من دوافع سياسية وأيديولوجيّة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حزب الله
#إسرائيل
#هجمات سيبرانية

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