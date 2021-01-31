كورونا المجتمع العربي: أكثر من 100 ألف إصابة منذ بداية الأزمة

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 100519 مصابا، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 640933 مصابا، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية مجمل الإصابات في البلاد إلى 15.6%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 224989، في حين تخطى عدد التطعيمات للوجبة الأولى على مستوى البلاد 3 مليون تطعيم، وبهذا لا زالت نسبة التطعيم في البلدات العربية منخفضة مقارنة بالمعدل العام، إذ بلغت 15.9% في البلدات العربية مقابل 32.7% في المعدل العام بالبلاد؛ أما بما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 102755 فقط مقابل 1728628 على مستوى البلاد لتبلغ نسبة التطعيم الكلية للوجبة الثانية 7.3% فقط مقابل 18.8% على مستوى البلاد.

أما بخصوص التطعيم من جيل 60 وما فوق في البلدات العربية فقد بلغ للوجبة الأولى 54.9% مقابل 83.4% على مستوى البلاد؛ وفيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغت النسبة في البلدات العربية 36.1% مقابل 70.1% في المعدل العام.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 4396، مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 46284، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 9.5% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وبقيت الناصرة الأكثر تسجيلا للإصابات بين البلدات العربية، فقد جرى تشخيص 290 إصابة جديدة فيها خلال الأسبوع الماضي، تليها سخنين بـ168 إصابة، بيت جن بـ145، عرابة بـ131، أم الفحم بـ127، شفاعمرو بـ119، دالية الكرمل بـ115 وطمرة بـ113 إصابة.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 8107 ليسجل انخفاض مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بـ972 حالة، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 75636 مع تسجيل انخفاض بـ3470 حالة خلال الأسبوع الماضي، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 10.7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي بـ64 حالة، وتعتبر الحصيلة الأسبوعية الأعلى ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية 753، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ406 حالات ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4745، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.9% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 190 حالة منها 60 حالة موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1075 حالة منها 306 حالات موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.