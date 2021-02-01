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الناصرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 23:19

الناصرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
مسرح الجريمة في الناصرة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل الشاب أدهم فؤاد بزيع (33 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، مساء الإثنين.

الضحية أدهم بزيع

وأحيل الضحية بحالة حرجة إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وجاء في بيان للشرطة أنها "تلقت بلاغا حول تعرض شاب من حي ’الفاخورة’ لجريمة إطلاق نار، ما أسفرت عن مقتله متأثرا بجروحه الحرجة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون شهر 7 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا وأدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#جرائم القتل
#الناصرة
#أدهم بزيع

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