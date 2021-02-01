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الإثنين المقبل: انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 11:14

الإثنين المقبل: انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة
عباس وهنية خلال لقاء سابق (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ينطلق الحوار الوطني الفلسطينيّ في العاصمة المصريّة، القاهرة، في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينيّة، اليوم الإثنين.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، إنّ الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

وقال الرجوب "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".

بدوره، قال المستشار الإعلامي في حركة "حماس"، طاهر النونو، إن حركته تلقت دعوة رسمية لحضور جلسات الحوارات.

وتابع النونو في بيان "تلقى رئيس الحركة إسماعيل هنية، صباح اليوم، الإثنين، دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/فبراير الجاري، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة".

وأوضح النونو أن الحركة قررت أن يترأس نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري، وفد الحركة المشارك في الحوار.

وفي ذات السياق، أكد العاروري، في تصريحات لموقع "سند" الفلسطيني المحلي، الإثنين، نبأ بدء الحوار في القاهرة، يوم الثامن من الشهر الجاري.

وأضاف العاروري أنّ وفود الفصائل الفلسطينية ستبدأ بالوصول تباعا إلى العاصمة المصرية، لبدء الحوار، والتباحث بخصوص "إجراء الانتخابات الفلسطينية، على مستوى المجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني".

ومن المقرّر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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