اجتماع جديد بشأن ملف إيران النوويّ الأسبوع المقبل في فيينا

اتفقت قوى دولية وإيران، اليوم الجمعة، على عقد محادثات الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يجري وسطاء "اتصالات منفصلة" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين سيجتمعون في فيينا "ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق (الاتفاق) النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية".

وأضاف أن الجهات المنسقة "ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة".

موسكو: الاجتماع يضعنا على المسار الصحيح

في السياق، أعلنت روسيا، أن "الاجتماع الافتراضي الذي اختتم قبل قليل بين الأطراف الموقعة على اتفاق إيران النووي ترك انطباعا بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر" أن "الاجتماع الافتراضي، الذي جمع الجمعة اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاتفاق النووي المبرم عام 2015) قد انتهى"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "المشاورات بين الممثلين عن إيران ودول (4+1) كانت جادة وستتواصل".

وتابع قائلا إنه "ثمة انطباع بأننا على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدما لن يكون سهلا وسيتطلب جهودا مكثفة، ويبدو أن الأطراف المعنية مستعدة لذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي؛ روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، اجتماعا افتراضيا مع إيران، لبحث إحياء الاتفاق النووي وضمان تنفيذه.

وفي السياق، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن "الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "4+1" عقد برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي، المدير السياسي للتكتل، إنريكي مورا، بالنيابة عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".

وعُقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1"، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوكالة أن "عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية يترأس الوفد الإيراني في الاجتماع المذكور".

وأمس الخميس، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أن القوى الدولية ستعقد اجتماعا مع إيران الجمعة، عبر تقنية الفيديو "لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة" إلى الاتفاق النووي الإيراني.

من جهته، كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركي، نيد برايس، في مؤتمر صحافي، يوم أمس، عن "استعداد واشنطن للعودة للاتفاق النووي، بشرط أن تعود إيران أولا إلى الوفاء بالتزاماتها".

وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.