انتهاء أزمة الملاحة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، انتهاء أزمة الملاحة التي نجمت عن حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة في الممر البحري الرئيسي.

وأكد رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في بيان "اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة (إم في إيفر غيفن)".

"إيفر غيفن" بعد تعويمها (أ ب)

وجنحت السفينة إيفر جيفن في 23 آذار/ مارس الماضي، قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها وتحريكها لمنطقة البحيرات بمحاذاة القناة، بعد 6 أيام، مع بدء تحقيق الأربعاء الماضي في الحادث.

وقال ربيع في بيان نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن "إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة بلغ 422 سفينة".

وأوضح أنه تم عبور آخر دفعة من السفن وهي 61 سفينة اليوم، السبت.

واعتبر أن "نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن وفي وقت قياسي يعد إنجازا جديدا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات".

والسفينة "إيفر غيفن" مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا، وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.

ويمر عبر القناة حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية، بما فيها 10% من إمدادات النفط، و8% من إمدادات الغاز.