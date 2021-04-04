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اعتقال 13 شخصا إثر شجار في طرعان

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 12:41

اعتقال 13 شخصا إثر شجار في طرعان
دورية للشرطة في طرعان (أرشيفية؛ تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة اليوم، الأحد، 13 مشتبها بالضلوع في شجار نشب بين عائلتين في قرية طرعان في ساعات الفجر.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وادعت الشرطة أن "شجارا عائليا تجدد في طرعان بمشاركة عشرات الشبان، حيث تخلل الشجار إلقاء حجارة ومفرقعات بين الطرفين".

ووفقا للشرطة فإنه "خلال محاولة فض الشجار جرى الاعتداء على عناصر الشرطة، ما أسفر عن إصابة عدد من أفرادها بجروح وإلحاق الضرر في دورية شرطة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طرعان
#شجار

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