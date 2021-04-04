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مصرع شابة دهسا في القدس

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 14:36

مصرع شابة دهسا في القدس
من مكان الحادث، اليوم (تصوير سلطة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت شابة (25 عاما) مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة إثر تعرضها للدهس بعد وقوع حادث طرق بين 7 مركبات في مدينة القدس، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا عند الساعة 13:57 بلاغا حول حادث طرق بين عدة مركبات على طريق الخليل في القدس، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لعدد من المصابين بينهم عابرة سبيل وهي فاقدة للوعي".

وأضاف أنه "لاحقا أقر الطاقم الطبي وفاة شابة (25 عاما) متأثرة بجروحها بعد تخليصها من تحت إحدى المركبات الضالعة في الحادث، فيما وصفت حالة 5 مصابين آخرين بالمتوسطة والطفيفة".

وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 72 شخصا بينهم 12 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الأحد، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#القدس

مصرع شابة دهسا في القدس

مصرع شابة دهسا في القدس

مصرع شابة دهسا في القدس

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