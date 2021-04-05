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كسرى سميع: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 21:55

كسرى سميع: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، اليوم، الإثنين، في قرية كسرى سميع.

ويبلغ الشاب من العمر 27 عامًا، ووصفت جراحه الحرجة، ونقل على إثرها إلى المركز الطبي "الجليل الغربي" في نهاريا.

ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة التحقيق في ملابساتها، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 22 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كسرى سميع
#إطلاق نار

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