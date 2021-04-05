الملك عبد الله يوكل ملف الأمير حمزة لعمه الأمير الحسن

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، أن الملك عبد الله الثاني، أوكل ملف شقيقه، الأمير حمزة بن الحسين، إلى عمه الأمير حسن بن طلال، بحسب ما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية ("بترا")، مساء اليوم، الإثنين، وذلك على خلفية ما وصفتها عمان بـ"محاولات لزعزعة أمن المملكة".

وأوضح البيان أن الأمير حسن، تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي، أن "الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن — RHC (@RHCJO) April 5, 2021

وفي وقت سابق، شدد قائد الجيش الأردني، اللواء يوسف الحنيطي، على أن قوات بلاده وأجهزتها الأمنية قادرة على مواجهة "أية مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة".

يأتي ذلك بعد اعتقالات في الأردن، السبت، شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، وأحد الأشراف (أحفاد الشريف حسين) و16 شخصا آخرين. فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن "مؤامرة" للإطاحة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وخلال متابعته لتمرين عسكري في المنطقة الشرقية بالمملكة، قال الحنيطي إن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وبالقوة"، وفق بيان بثه الجيش على موقعه الإلكتروني.

الأمير الحسن بن طلال

وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة أيضا على التصدي لـ"أية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية".

والأحد، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط ولي العهد السابق (1999- 2004)، الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وبالرغم من أن قائد الجيش نفى منذ اللحظات الأولى وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الأخير قال، في أكثر من تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد ساعات من إعلان نجلها، الأمير حمزة، أنه قيد الإقامة الجبرية، أعربت ملكة الأردن السابقة، نور ، عبر "تويتر"، عن أملها في أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع ضحايا ما وصفته بـ"الافتراء الشرير".